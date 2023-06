Pence a Kiev da Zelensky | ' faccio la mia parte'

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'ex vice presidente Usa Mike, in corsa per la nomination repubblicana alle presidenziali del 2024, ha fatto una visita a sorpresa in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelenskiy. Lo ...

... a continuare a chiedere un forte sostegno americano ai nostri amici e alleati ucraini", ha dettoalla tv in un'intervista da. È il primo candidato presidenziale repubblicano a incontrare ...... come cambierà l'esercito di Prigozhin Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russia Punti chiave 16:52da Zelensky, "faccio la mia parte" 13:58 Il ...Ucraina sì, Ucraina no, Ucraina dipende. Sono i tre scenari di fronte cui i vari alleati disi trovano ogni qualvolta c'è da approvare una nuova tranche di aiuti. Soprattutto negli Stati ...A ...

