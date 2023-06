Passeggera precipita nell’Oceano dalla nave da crociera | il volo dal ponte del decimo piano | poi l’incredibile salvataggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ miracolosamente illesa la donna di 42 anni che il 25 giugno scorso ètadopo esser caduta dalaldelladasu cui stava viaggiando. Come riferiscono i media americani che danno la notizia, la donna era tra i passeggeri della Mariner of the Seas di Royal Caribbean: l’incidente è avvenuto mentre erano in navigazione a circa 31 miglia (50 km) a sud di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Ad accorgersi che la 42enne era finita in acqua sono stati alcuni passeggeri che hanno assistito alla scena: subito è scattato l’allarme e si sono attivati i soccorsi.è stato lanciato un fumogeno per localizzare la donna in mare mentre i soccorritori accorrevano in suo aiuto calandosi ...