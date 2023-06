Passa la norma Fuortes | ok al limite di 70 anni per i direttori dei teatri lirici Lissner addio | si aprono le porte del San Carlo per l’ex ad Rai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) La questione era di strettissima attualità un mese fa, quandoad della Raisembrava in procinto di ‘trasferirsi’ al Sandi Napoli come ricompensa per aver lasciato la sua poltrona al piano più alto di Viale Mazzini. Il diretto interessato, tuttavia, smentì tutto, dicendo che non c’erano le condizioni per un suo arrivo alla guida dell’ente lirico campano. Bene, a distanza di 30 giorni le condizioni ora ci sono. Con l’approvazione di ieri del Decreto Enti, infatti, èta anche unache abbassa a 70l’etàper manager italiani e stranieri. Conseguenza? Ora potrà esserci la sostituzione di Stephaneda soprintendente del Teatro Sandi Napoli. La conferma arriva ...