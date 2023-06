Passa 15 anni in carcere per uno stupro mai commesso | un errore giudiziario scuote la Spagna

(Di giovedì 29 giugno 2023) In, un uomo di nome Ahmed Tommouhi ha trascorso 15inerroneamente condannato per due reati di. Tuttavia, oggi la Corte Suprema ha annullato la sentenza di condanna emessa ...

Tommouhi, scambiato per il reale responsabile degli stupri, era stato condannato a 24di reclusione. Dopo aver scontato più di tre quarti della pena, riporta la tv pubblica spagnola Tve, era ...... per un periodo che parte da gennaio 2024 fino alla fine del 2028, con l'opzione di rinnovo automatico per altri cinque. Le montature del brand di calzature di alta gamma realizzate con il nuovo ...... è la quarta regione più giovane del nostro paese (45,7contro i 46,4 della media italiana), è ... Oggi circa il 40% della merce sbarcata in Italia e proveniente dai paesi extra UEper Gioia ...

Passa la norma Fuortes: ok al limite di 70 anni per i direttori dei teatri lirici Il Fatto Quotidiano

Purtroppo dopo 43 anni d’incessante attività investigativa, tutta l’inchiesta potrebbe essere archiviata, il magistrato non ha mai ottenuto le rogatorie internazionali richieste ...Magreglio Lascia il titolare del locale che si trova a margine del piazzale più amato dai ciclisti. «Apro un agriturismo con apicoltura, spero che qualcuno subentri per continuare l’attività» È in ven ...