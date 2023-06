Parma si prepara alla «Cena dei mille» | chef stellati e aziende del territorio portano in tavola la gastronomia premiata anche dall’Unesco

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il centro disia trasformarsi ancora una volta in un ristorante gourmet a cielo aperto. Il 5 settembre, in piazza Garibaldi, torna la «dei», l’appuntamento che raduna i miglioriambasciatori dele di livello internazionale. Un evento promosso come ogni anno dFondazioneUnesco City of Gastronomy e pensato per presentare il cibo come biglietto da visita di tutto il. «ha l’onore di stare sui menù di tutto il mondo – ha commentato il sindaco Michele Guerra -. Il nostro segreto è la capacità di guardarea cosa succede fuori dnostra città: da un lato tuteliamo la nostra identità, ma dall’altro ci mettiamo in ...

Il centro disia trasformarsi ancora una volta in un ristorante gourmet a cielo aperto. Il 5 settembre, in piazza Garibaldi, torna la "Cena dei mille", l'appuntamento che raduna i migliori chef ......al pensiero della nonviolenza che ribalta la logica del detto latino 'Se vuoi la pacela ... Ma sull'esempio di quanto avvenuto aè fondamentale che l'istituzione di un simile Ministero sia ...Ci dividiamo i compiti: Francescola colazione per i nostri tre figli, io le merende. Dopo ... Dacopriamo il Nord Italia, Emilia - Romagna compresa, e a volte andiamo in missione all'...

Parma si prepara alla «Cena dei mille»: chef stellati e aziende del ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...La Rugby Parma, la società sportiva di via Lago Verde del presidente Borri, progetta il proprio futuro per arrivare alla stagione 2023/2024 preparata a gestire al meglio i propri giovani giocatori e l ...