ROMA - " Dire che trae la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate lì ". Così l'Mario Giuffredi, intervistato ai microfoni di TvPlay, allontana il suo assistito, il difensore dell' Empoli Fabiano ...2023 - 06 - 26 16:19:06 Juventus, si tratta perFabianorimane un obiettivo per la ... Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con l'del giocatore per cercare la quadra sull'...... infine, in caso di partenza di Iling - Junior la Signora affonderà il pressing con l'Empoli per. Capitolo Rabiot. A Torino attendono la decisione del centrocampista e di sua mamma -...

Parisi, l'agente: "Nessuna trattativa con la Juve". Sulla Lazio... Corriere dello Sport

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, è stato ospite di Tv Play dove ha spento le voci sulla trattativa con la Juventus per il terzino dell'Empoli: "Dire che ...Il mercato è entrato nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio ...