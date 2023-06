Parcheggia in posto disabili e trova l' auto semidistrutta Va a denunciare ma viene multato

Nonostante i danni subiti, la polizia - intervenuta sul, sabato 24 giugno - gli ha anche comminato una multa per aver parcheggiato il veicolo nelriservato ai disabili e ritirato la ...E qui per lui la 'sorpresa': una multa e il ritiro della patente per aver lasciato la sua auto in unriservato. Parabrezza rotto e fiancata lato guidatore rigata . A detta di alcuni testimoni a ...'Costretto a strisciare per uscire di casa'neldisabili : auto distrutta È accaduto nel parcheggio del centro commerciale San Martino di Novara , lo scorso sabato. Il protagonista ...

Parcheggia in un posto per disabili: ritrova l'auto distrutta e viene multato AGI - Agenzia Italia

Ha trovato l'auto lasciata nel posto disabili danneggiata, ma all'arrivo dei Carabinieri scatta la multa e il ritiro patente: non poteva parcheggiare.Era andato in un centro commerciale di Novara e aveva parcheggiato l'auto, senza averne diritto, in un posto per disabili. Quando è tornato per riprendere la vettura l'ha ritrovata pesantemente danneg ...