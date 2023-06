Paolo Bellini arrestato | l’ex primula nera non ha più protezioni

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’arresto didà la cifra del calibro criminale delavanguardista, quarto uomo del commando che causò la strage di Bologna, secondo la sentenza che lo ha condannato all’ergastolo circa un anno fa in primo grado.si trovava agli arresti domiciliari ma per lui è stato disposto il carcere per le minacce almoglie Maurizia Bonini e al figlio del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d’Assise di Bologna che in primo grado ha condannato all’ergastoloneofascista per concorso in strage. La signora Bonini, invece, ha fornito una testimonianza-chiave del processo contro di lui, riconoscendomarito in un video girato da un turista nell’immediatezza dell’esplosione.si sente dunque un leone in ...

