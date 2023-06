Paolo Bellini | arrestato il terrorista nero già condannato per la strage di Bologna | “Minacce all’ex moglie e al figlio di un magistrato”

(Di giovedì 29 giugno 2023) È statodi Avanguardia nazionalecirca un anno fa in primo grado all’ergastolo come uno degli esecutori materiali dellaalla stazione didel 2 agosto 1980. Secondo quanto riferisce il suo difensore,si trova nel carcere di Spoleto. A quanto si apprende, è statoperché aveva intenzione di commettere altri reati: intercettato, fa riferimenti anei confronti della ex, la cui testimonianza è risultata fondamentale per la condanna. Secondo i giudici della Corte d’Assise d’Appello di, che ha disposto l’arresto, c’era il rischio che potesse commettere atti violenti nei ...

È stato arrestato Paolo Bellini, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna come uno ...