Paola Quattrini è “Ecuba” a teatro

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA –è in scena nei teatri di tutta Italia con “”. Regia e adattamento di Livio Galassi. Grande prova di attrice per uno dei testi più alti della drammaturgia di ogni tempo. La tragedia di, il suo inconsolabile strazio per la perdita dei suoi cari, della patria, della propria dignità, non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Tavola tavola, chiodo chiodo” con Lino Musella alVascello Checco Zalone torna incon “Amore + Iva”, le date Al7 Off di Roma “Ben Hur, una storia di ordinaria periferia” Enzo Decaro a Bologna con ‘Non è vero ma ci credo’ Lino Guanciale alDuse di Bologna con “Non svegliate lo ...