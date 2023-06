Panfilo Colonico | rilasciato dopo una settimana lo chef rapito in Ecaudor | ' Sto bene | non è stato un film'

è stato rilasciato . Buone notizie dall' Ecuador , dopo le ultime ore di apprensione legate al ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi che faceva ipotizzare a un finale drammatico. ..."Non è stato un film" E' stato liberato, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo lo chef originario di Sulmona ..."Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film". Sono queste le parole di, chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro . A confermare la notizia è stato lo stessomettendosi in contatto prima con la ...

Buone notizie dall’ Ecuador. Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro. A confermare ...P anfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, rapito nel suo ristorante, il Sabore mio, che luccica nel degrado del quartiere cittadino di La Garzota a Guayaquil, è stato rilasciato in Ecuador dopo ci ...