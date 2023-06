Panfilo Colonico | liberato lo chef rapito in Ecuador | “Sto bene”

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – E' stato, loitalianovenerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo looriginario di Sulmona avrebbe fatto sapere agli amici di essere libero e di aver raggiunto il ristorante autonomamente. "Stoe mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film", avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi.aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato, ma sorridente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

