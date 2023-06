Pallanuoto | World Cup Superfinal al via per gli azzurri di Campagna

(Di giovedì 29 giugno 2023) Primo impegno per il Settebello a Los Angeles contro la Romania. ROMA - Una tappa di passaggio verso i Mondiali di Fukuoka, che assegneranno i primi due pass per le Olimpiadi di Parigi2024. Un torneo ...

Il Settebello è arrivato a Los Angeles ed è pronto a tuffarsi nella SuperFinal dellaCup, competizione che sostituisce laLeague - vinta lo scorso anno proprio dagli azzurri - , in ...Il calendario della SuperFinal dellaCup maschile 2023 di. La fase finale della competizione internazionale che sostituisce laLeague si sposta negli Stati Uniti, a Los Angeles (California) per la fase decisiva che ...IL REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTOCalendarioCup maschile 2023PRIMA FASE MERCOLEDI' 8 ...

Calendario Finali World Cup pallanuoto 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

L'Italia della pallanuoto femminile si è piazzata al sesto posto della World Cup. Azzurre battute 9-10 dalla Grecia ...L'Italia della pallanuoto femminile si è classificata al 6° posto nella World Cup Final, disputata a Long Beach, negli USA: il Setterosa ha ceduto di misura alla Grecia, con le elleniche vittoriose pe ...