Palermo | blitz contro pusher dei vip Di Ferro «Cocaina anche a Micciché Andava a prendere la droga con l’auto blu» Lui | «Non sono indagato»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sotto inchiesta un ristoratore che gestisce un noto locale, Villa Zito. Il politico: «Andavo alle sue feste, mai vista». Misura cautelare per sei persone

, arrestato il pusher dei vip: fra i clienti anche Gianfranco Miccichè (che non risulta indagato): Mario Di Ferro , gestore del noto ristorante palermitano Villa Zito - ritrovo dellaBene - è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Il gip Antonella Consiglio ha ...commentaanti - droga a. Il gip Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per sei persone alle quali vengono contestati, a vario titolo, diversi episodi di vendita e cessione di droga ...L'inizio delDalle prime ore dell'alba nelle province di Monza Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina,, Trieste e Udine, gli uomini del Nucleo Investigativo ...

