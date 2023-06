Palermo | arrestato per cocaina lo chef Mario Di Ferro Tra i clienti anche Micciché | «Andava a prenderla con l’auto blu»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il gip diAntonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per sei persone, accusate a vario titolo di vendita e cessione di droga alla «bene». A finire agli arresti domiciliari èDi, il gestore del ristorante di Villa Zito fermato lo scorso 4 aprile mentre cedeva una dose dia Giancarlo Migliorisi, un burocrate a contratto dell’Assemblea regionale siciliana (Ars). Nel provvedimento del gip, Diè accusato di aver procurato e ceduto, tra gli altri,all’ex senatore di Forza Italia – ed ex presidente dell’Ars – Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido. Le indagini della procura ...