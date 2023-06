Palermo | arrestato lo chef dei vip Mario Di Ferro | “Spacciava cocaina” Tra i clienti anche Miccichè La droga viaggiava in auto blu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Fornivaalla “bene”, ma adesso è agli arresti, insieme ad altre cinque persone,Di, gestore del ristorante Villa Zito frequentato dai vip siciliani, finito indagato nell’inchiesta condotta dal procuratore del capoluogo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido. Tra i suoipiù conosciuti figurail nome dell’ex presidente dell’assemblea siciliana e senatore di Forza Italia, Gianfranco, che non risulta indagato. Dalle indagini risulta che laveniva fatta viaggiare a bordo delleblu della Regione Sicilia. Il gip Antonella Consiglio ha così deciso di disporre la misura cautelare per sei persone alle quali vengono contestati, a vario titolo, diversi episodi di vendita e ...

Palermo, arrestato per cocaina lo chef Mario Di Ferro. Tra i clienti anche Micciché: «Andava a prenderla con l'auto blu» Open

