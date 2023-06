Palermo | arrestato il pusher dei vip | «Vendeva cocaina a Miccichè che la ritirava in auto blu» L' ex presidente dell' Ars nega

Ai domiciliari il gestore del ristorante di Villa Zito, obbligo di firma per tre collaboratori. In carcere due pusher che fornivano lo stupefacente. L'ex ...... il gestore del ristorante ' Villa Zito ' digiovedì per spaccio di cocaina . Micciché sembra preoccupato soprattutto di smentire i passaggi dell'ordinanza del gip (corredati da ..." "Quando dicevo è 'pieno di nevè a cosa mi riferivo se non alla neve di Piano Battaglia Da cosa si deduce che parlavo d'altro Peraltro ho pure casa lì, volevo capire se lì c'era ...

Mario Di Ferro, gestore del noto ristorante palermitano Villa Zito, ritrovo della Palermo Bene, è stato arrestato per spaccio di droga ...Mario Di Ferro è uno chef molto noto a Palermo. Da 20 anni è cuoco della Chiesa Cattolica Romana, ha cucinato per due papi, Francesco e Benedetto XVI, per il segretario generale delle Nazioni Unite Ko ...