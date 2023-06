(Di giovedì 29 giugno 2023)la stagione balneare sia ormai cominciata e il fresco rinnovo della, le spiagge libere dei Cancelli non sono ancora a pieno regime. A farne le spese turisti e cittadini che se vogliono risparmiare si vedono costretti a portarsi da casa tutto il necessario. L’unica attività garantita è la vigilanza ed il salvataggio in mare. Inoltre, non viene garantito il servizio di pulizia ed i rifiuti si accatastano, si accumulano, in bella mostra a cittadini e turisti., riaprono idi: firmato l’accordo sui “Cancelli”ancoraai Cancelli dila giornata di festa e il ...

... il 5 al Real Sito di Carditello (Caserta), il 7 al teatro romano diAntica, il 9 al Pescara ... Così decisi di mollare il gruppo e me ne andai in Toscana,non sapessi nulla di quella ...... fra cui in particolare, Monteverde e Portonaccio, suscitando curiosità dei residenti e ... trasformatasi poi in una 'tragedia' che il genere maschile vive con ansia e vergogna,ci ...... peraltro in pieno giorno ela presenza di attraversamenti pedonali'. Inoltre la 'riscontrata positività ai cannabinoidi', che non costituisce un'aggravante perché relativa ad assunzioni ...

Ostia, nonostante la nuova concessione i chioschi di Castel Porziano restano chiusi Il Corriere della Città

Spiagge libere dei Cancelli ancora con i servizi a metà e con i romani che da domani 29 giugno, in concomitanza della festa dei Santi Pietro e Paolo, invaderanno la costa lidense. A ...E' stato svelato il 'mistero' degli enigmatici adesivi, cartelloni e striscioni con la scritta "Aurora Scusa" con una grafica che ricorda un famoso farmaco che hanno iniziato a popolare nelle scorse s ...