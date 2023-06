Ostia e Pietralata | approvati 70 milioni di euro per la rigenerazione urbana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nuova linfa per rilanciare il litorale romano e lo sviluppo socioeconomico di. La Giunta di Roma Capitale ha infatti approvato il 28 giugno, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, 70di fondipei da destinare alla valorizzazione die del polo tecnologico di. Le risorse, riconducibili nel Piano Regionale Lazio FESR 2021-2027 per le Strategie territoriali, prevedono l’erogazione di 45diper il litorale die 25destinati invece alla realizzazione di un polo per l’innovazione tecnologica nella zona di. Come saranno impiegati i fondi Il Sindaco Gualtieri ha spiegato che i fondi saranno utilizzati per riqualificare le aree del litorale da ...

