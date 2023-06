Osimhen | il Bayern pronto ad offrire più di 100 milioni Primo contatto con l’entourage del nigeriano Gazzetta

(Di giovedì 29 giugno 2023) IlMonaco vuole. L’attaccantedel Napoli potrebbe tornare in Bundesliga, dove fece il suo esordio nel calcio europeo e professionistico.ha iniziato al Wolfsburg nel gennaio 2017, quando aveva appena 18 anni, poi, per una serie di infortuni e complicazioni giocò solo 16 partite in una stagione e mezza senza mai segnare, così i tedeschi lo diedero in prestito allo Charleroi, dove poi ilvenne venduto per 3,5, la stessa cifra spesa dal Wolfsburg due anni prima. Ora ilvorrebbe provare a riportarein Bundesliga. Ladello Sport scrive che ilpiace molto al presidente Hoeness e all’allenatore, Tuchel e che ilprepara ...

In caso di cessione diil club azzurro è pronto a offrire 25 milioni all'Udinese, che però ... 2023 - 06 - 27 15:11:57, prima offerta per Kane Harry Kane è il primo obiettivo per l'...IlMonaco ha scelto la pista di Harry Kane come prossimo centravanti. Dopo aver tentato quella più ambita, Victorcon ADL incontentabile , e l'altra più improntata sul futuro per Kolo ...Il serbo sarebbe nel mirino di numerosi grandi club, ilMonaco per esempio che non vuole ...sarebbe folta perché anche il Napoli studia questo profilo per l'eventuale sostituzione di, e ...

Napoli, dalla Germania sicuri: Osimhen ha detto sì al Bayern, ma ADL non farà sconti - Sportmediaset Sport Mediaset

"Di Lorenzo verso il rinnovo: la firma prima del ritiro". Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: " Il Bayern ha fame di Napoli: dopo Kim punta a Osimhen ...Cessione Osimhen, l'attaccante ha detto si: il bomber potrebbe presto trasferirsi in una big europea, le possibili cifre dell'operazione ...