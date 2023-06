Orrore in Italia | 17enne uccisa a coltellate e buttata in un cassonetto

Leggi su tvzap

(Di giovedì 29 giugno 2023) – A Roma, una ragazzaè stata ritrovata chiusa in un sacco nero. La giovane pare sia stata trasportata in strada per un centinaio di metri dentro un carrello della spesa, fino a un muretto accanto ai bidoni della spazzatura. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel popolare quartiere di Primavalle, periferia ovest della capitale. Leggi anche: Kata, spunta un “passaggio segreto” nell’hotel: cos’hanno scoperto Leggi anche: Kata, l’ipotesi choc: cosa hanno scoperto gli inquirenti Un ragazzo di 17 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l’accusa di omicidio. Si tratta di un giovane originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma. L’accusa nei suoi confronti è di aver ucciso la coetanea ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Il ragazzo è stato interrogato per molte ...