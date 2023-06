Oroscopo 29 giugno 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Luna in Scorpione è in quadratura con Venere in Leone alle 17.32 e temi come la lealtà, la profondità e la disponibilità emotiva e la passione sono nella nostra mente. Vogliamo qualcosa che sia reale e siamo contrari a tutto ciò che sembra forzato. La Luna si oppone a Urano in Toro alle 20:22,