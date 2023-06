Oriana Marzoli in Sardegna | il suo video sensuale che sta facendo impazzire i fan diventa virale

(Di giovedì 29 giugno 2023), insieme alle compagne del Grande Fratello VIP, Giaele e Micol, si trova ine un suosta conquistando i social, scatenando l’entusiasmo dei fanè approdata in, dove ha riunito le sue amiche del Grande Fratello VIP, Giaele e Micol. Le tre ragazze si stanno godendo il soggiorno nell’isola. Ricordiamo che le tre compagne di avventure hanno anche avviato un progetto insieme, presentando al pubblico delle giacche di loro creazione alcuni mesi fa. Un’incontro speciale sull’isola Oltre alle sue amiche del GF VIP,ha anche ritrovato Nicole Murgia, l’attrice che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. L’incontro tra le ...

ed Edoardo Tavassi avevano stretto un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del GfVip . I due erano soliti confidarsi pensieri sulle proprie vite private, opinioni sugli altri ...... ecco le sette coppie LE FOTO SOCIAL Fotogallery - Roberta Beta operata per un adenoma Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Daniele Dal Moro einsieme nella stessa palestra...I commenti dei fan alle foto diLa modella venezuelana ama deliziare i suoi follower con scatti bollenti che evidenziano le sue curve, e anche durante il Grande Fratello Vip spesso ha ...

Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia non si sopportano I video su Twitter Fanpage.it

Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia non si sopportano Da giorni proseguono le indiscrezioni circa questa possibilità, ...Davvero Oriana Marzoli e le sue amiche del GF Vip 7 non si sopportano Ecco tutta la verità in merito. I video.