Orgoglio | festa | protesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) «Il Pride di San Paolo mi ha emozionata, ma mi ha anche mostrato in modo chiaro e freddo le contraddizioni che parti del movimento evidenziano da anni. Così come negli Stati Uniti abbondano i casi di corporation che si allineano pubblicamente con la comunità soltanto per poi sponsorizzare le campagne elettorali di politici repubblicani retrogradi, a San Paolo mi fanno notare che l’Ufficio del turismo della città dà il proprio appoggio formale sia al Pride che alla Marcia per Gesù»»