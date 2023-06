(Di giovedì 29 giugno 2023) Il primo ministro ungherese Viktorha dato una valutazione negativa dell'attuale situazione all'interno dell'Unione europea, prima di lasciare Budapest per il vertice annuale Ue a Bruxelles. Per ...

Orban, il cavallo di Troia di Putin attacca ancora la Ue Globalist.it

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dato una valutazione negativa dell'attuale situazione all'interno dell'Unione europea, prima di lasciare Budapest per il vertice annuale Ue a Bruxelles.L’Ungheria ripone le sue speranze sul conflitto russo-ucraino in un ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che potrebbe quindi porre fine alle armi in Ucraina: lo ha affermato il ...