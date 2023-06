Un altro è Alexander Sergeevich Kuznetsov, che ha partecipato allein Cecenia ed è stato ... sono molti i dubbi sul futuro delledella Wagner in giro per il mondo, specialmente in ...Fondato da veterani delleCecene, i primi conflitti armati avvenuti in territorio russo dopo ... Nelson Sottosegretario al Tesoro statunitense Ledi Wagner sono state ufficialmente ...... non ci sono ragioni a priori per credere che tali persone non siano coinvolte in queste...rifugiati dell'Asia occidentale o di altri Paesi che hanno dovuto fuggire da una delle tante...

Operazioni e guerre, la storia del gruppo dei mercenari Wagner TGLA7

Dopo le clamorose 24 ore in cui la Wagner ha marciato verso Mosca sotto la guida di Prigozhin e l’improvviso stop a 200 chilometri da Mosca, il mondo intero è rimasto a guardare. E le domande e le voc ...Prima della tentata rivolta di sabato scorso il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è stato informato che a seguito della mancata sottoscrizione ...