Operazione anticamorra | Clan Fabbrocino | 6 persone in manette

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Colpo alla criminalità organizzata: Importanteporta all’arresto di sei membri delStamattina, la Polizia di Stato, su delega della locale D.D.A., ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio G.I.P. a carico di F.M., L.M.M., I.A., G.L., N.G. e V.G., tutti ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di appartenere al “”, operante in San Gennaro Vesuviano e comuni limitrofi; nonché G.L. e V.G. per la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso posta in essere il 26.09.2019 presso un cantiere edile sito a San Gennaro Vesuviano; e I.A. e N.G. per la detenzione di armi comuni da sparo e armi da guerra, con l’aggravante del metodo mafioso, ...