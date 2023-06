Operazione Alchimia | perquisizione a casa di un 14enne in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore dall’alba è scattata “l’“. Le perquisizioni sono scattate in otto città in Italia, tra cui anche Avellino. Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano hanno individuato alcuni spazi Telegram utilizzati da adolescenti per condividere le loro esperienze su armi ed esplosivi. La scoperta è il frutto dell’e di una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta tra ottobre 2022 e febbraio 2023. L’ha visto coinvolto dei minorenni con l’età compresa tra i 14 e 16 anni di età. Inè stata perquisita un’abitazione di undel baianese. Nessun arma è stata ritrovata, ma sono stati sequestrati pc e smartphone per effettuare degli ...