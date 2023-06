(Di giovedì 29 giugno 2023) Claudioracconta un retroscena su Khvichae la successiva telefonata con il ds del Napoli, Cristiano. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. È l’epoca di Khvicha. Il talento del Napoli ha dimostrato di avere qualità da vendere, diventando una delle stelle più luminose del calcio italiano. Un aneddoto rivelato recentemente da Claudio, ex Genoa, ne sottolinea l’imprevedibile e fulminea ascesa. Nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli,ha raccontato di aver scritto a Cristiano, direttore sportivo del Napoli, per esprimere la sua sorpresa. “Una volta scrissi ache forse ci eravamo sbagliati entrambi su: non è un buon giocatore, è un fuoriclasse“. Queste parole mettono ...

Khvichaè andato oltre ogni aspettativa. Anche chi lo conosceva bene è rimasto stupito per l'impatto avuto a Napoli e col campionato italiano. Lo conferma, ad esempio, Claudio, ex Genoa, ...Khvichaè andato oltre ogni aspettativa. Anche chi lo conosceva bene è rimasto stupito per l'impatto avuto a Napoli e col campionato italiano. Lo conferma, ad esempio, Claudio, ex Genoa, ...

Onofri: “Kvaratskhelia, avvisai Giuntoli, gli dissi che avevamo sbagliato” napolipiu.com

Claudio Onofri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ho letto che il Napoli voleva Kvaratskhelia ho pensato che ci avevo visto bene, perché Giuntoli non sbaglia quasi ma ...Retroscena legato al talento del Napoli, miglior giocatore del campionato. Un simpatico aneddoto da parte di un operatore di mercato ...