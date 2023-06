Onana | settimana decisiva L’offerta del Manchester United – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) Siamo ai giorni più importanti per l’addio di Andréall’Inter. Il portiere potrebbe partire direzione Inghilterra, da Sport Mediaset questi sono gli ultimi aggiornamenti. PROPOSTA – Entriamo nel finedecisivo per la cessione di Andréverso l’Inghilterra. Domani scadrà il contratto di David de Gea con il, il giocatore e il club sono ai ferri corti perché il rinnovo proposto è stato ritirato dalla dirigenza. Erik Ten Hag è stato chiaro, vuole soloe i Red Devils offriranno 50 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili fino ai 60. Questa è la cifra giusta per l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...