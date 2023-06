Onana-Manchester United svolta? Inter | prezzo e sostituto! ? CdS

(Di giovedì 29 giugno 2023) Può essere il weekend giusto per sbloccare l’operazione Andréal. Ausilio ha avviato i contatti con i Red Devils, l’fissa ile individua il suo sostituto CHIAVE ? Si accendono i riflettori sull’affaire. Il forte portiere camerunese è un obiettivo concreto del, che ha avviato i contatti con l’. Ausilio, infatti, ha incontrato la dirigenza inglese prima in Inghilterra e poi a Ibizia. Nel weekend potrebbe esserci l’accelerata. Il club nerazzurro fissa il: 60 milioni di euro. Come si possono raggiungere? 47-50 almeno di base fissa più ulteriori bonus facili da raggiungere. Già venerdì potrebbe scattare qualcosa. Intanto, l’– ...

In uscita D'Ambrosio (niente rinnovo) e Fabbian (lo vogliono in prestito Bologna, Lecce, Frosinone e Genoa), mentre perilUnited é pronto a mettere sul piatto 45 - 50 milioni per ..., contatti con lo United: se parte piace Trubin, arrivato a Milano a parametro zero la ... è nel mirino delUnited . La società nerazzurra ha fissato il prezzo: il camerunese non ...4 IlUnited fa sul serio per il portiere camerunense Andrè. I Red Devils recapiteranno, nelle prossime ore, un'offerta da 45 milioni di euro all'Inter.

Il Manchester Utd pronto a sborsare 60 mln per Onana, l'Inter pensa già al successore - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan che sta per nascere avrà l’imprinting di Cardinale, ecco le ultime manovre. All’Inter Brozovic aspetta il Barcellona e continua a dire di no all’Al-Nassr ...Il Manchester United fa sul serio per il portiere camerunense Andrè Onana. I Red Devils recapiteranno, nelle prossime ore, un’offerta da 45 milioni di euro all’Inter.