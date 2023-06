Omicidio Primavalle | la madre di Michelle | “Me l' ha massacrata”

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Me l'ha, voglio giustizia", ha detto rientrando a casa la mamma diMaria Causo (CHI ERA), la giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita in un carrello della spesa a, a Roma. La donna, visibilmente sconvolta, era accompagnata da tre persone che la sostenevano, poi è entrata nel portone. Il brutale assassinio, per il quale è stato sottoposto a fermo un 17enne, ha suscitato reazioni colme di dolore da parte di parenti e amici di

...a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa diper l'uccisione di una coetanea, Michelle Maria Causo, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere...Lo scrive il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Instagram commentando l'di. 'Una commossa preghiera per Michelle e un abbraccio di vicinanza alla sua ......giudiziaria per l'accusa diil 17enne , originario dello Sri Lanka ma nato a Roma , accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere...

Michelle Causo, arrestato coetaneo: aveva ancora le scarpe sporche di sangue. «Michelle ha provato a difendersi» ilmessaggero.it

Foto d'archivio. La macabra scoperta nel quartiere Primavalle, la vittima, una ragazza romana, era in un carrello della spesa. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l’omicidio di Maria… Leggi ...La mamma della giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita in un carrello della spesa, visibilmente sconvolta, ha parlato ai cronisti prima di entrare nel portone di casa. “La notizia ...