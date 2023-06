Omicidio Primavalle | arrestato 17enne amico della vittima Il padre di Michelle | L' ha ammazzata come un cane

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'diciassettenne romana,Maria Causo, trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrellospesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere diperiferia di Roma. Intanto la Polizia ha sottoposto a fermo un giovane coetaneo con l'accusa di. È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrellospesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell'ordine sono giunte immediatamente scoprendo all'interno del carrello il corpo ormai senza vita...

... un cinismo che, da genitore, fa rabbrividire', scrive invece su Instagram il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini commentando l'di. 'Una commossa preghiera ......a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa diper l'uccisione di una coetanea, Michelle Maria Causo, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere...Lo scrive il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Instagram commentando l'di. 'Una commossa preghiera per Michelle e un abbraccio di vicinanza alla sua ...

Michelle Causo, arrestato coetaneo: aveva ancora le scarpe sporche di sangue. «Michelle ha provato a difendersi» ilmessaggero.it

fermato per l’omicidio della 17enne, trovata morta in un carrello in strada a Roma, zona Primavalle. “Già abbiamo fatto una fine di merda per il mio comportamento sbagliato” si legge in uno di questi ...Gli ultimi dati ufficiali a disposizione sono quelli aggiornati dal Dipartimento di pubblica sicurezza nel report settimanale pubblicato sul sito del ...