Omicidio Michelle Maria Causo | il 3 luglio organizzata una fiaccolata a Primavalle

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ha lasciato stupiti tutti i cittadini il brutaledi, la giovane 17enne fatta a pezzi probabilmente da un coetaneo proveniente dallo Sri Lanka. Per la ragazza, è già prevista unanel quartiere di. A organizzare l’evento in ricordo della studentessa, sono i suoi stessi compagni del liceo, rimasti scossi e basiti dalla sua brutale morte. LaperL’evento organizzato dalla scuola della giovane, si svolgerà per le strade dinella giornata di lunedì 32023. Un evento che raccoglierà tanti cittadini del quartiere, istituzioni o persone che ...

È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa diil 17enne , originario dello Sri Lanka ma nato a Roma , accusato di avere ucciso una ... MariaCauso: ad accoltellarla ...'Profondamente sconvolto per il brutalediMaria Causo. Una violenza inaudita che lascia sgomenti, l'ennesimo inaccettabile femminicidio'' scrive in un post su Facebook il sindaco ...Fermato un coetaneo: accusato di. Chi eraMaria Causo. Nella serata di ieri 28 giugno a Primavalle , quartiere a nord ovest di Roma, è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di ...

Omicidio Primavalle, arrestato il super sospettato coetaneo della vittima. Lunedì l'interrogatorio dal Gip AGI - Agenzia Italia

Quando è stato fermato, il 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo, sua coetanea, aveva le scarpe sporche di sangue.Chi è il 17enne arrestato per l'omicidio di Michelle Causo a Primavalle. I due non erano fidanzati e la vittima non era incinta.