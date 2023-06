Omicidio Michelle Causo | la mamma | “Mia figlia menava | il killer è stato aiutato a ucciderla”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unatroce quello che ha portato alla morteMaria, una ragazza 17enne di Roma. Il presunto assassino, un ragazzo originario dello Sri Lanka, sarebbeindividuato mentre trasportava il cadavere, già a pezzi, della giovane in strada. Munito di un carrello della spesa, il presuntotrascinava un sacco che sanguinava, lasciando evidenti tracce di sangue sia sullo stesso montacarichi che sul manto stradale. Le parole dellae il papà diUsciti dalla Questura di Roma a via di San Vitale, i microfoni de Il Messaggero raggiungono i genitori della giovane. Per entrambi, chi ha ucciso la loronon era da solo. Come ricorda la ...

Un 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa diper l'uccisione di una coetanea,Maria Causo, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Ed è stato fissato per lunedì ...AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'della diciassettenne romana,Maria Causo , trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel ...È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa diil 17enne , originario dello Sri Lanka ma nato a Roma , accusato di avere ucciso una ... MariaCauso: ad accoltellarla ...

Omicidio Primavalle, arrestato il super sospettato coetaneo della vittima. Lunedì l'interrogatorio dal Gip AGI - Agenzia Italia

Sarà l’autopsia a fare luce sull'omicidio di Maria Michelle Causo, la diciassettenne trovata cadavere dentro un carrello dello spesa a Primavalle, alla… Leggi ...La mamma della giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita in un carrello della spesa, visibilmente sconvolta, ha parlato ai cronisti prima di entrare nel portone di casa. “La notizia ...