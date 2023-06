Omicidio Michelle Causo | il killer ai vicini | “Nel sacco c’è del pesce”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Diceva che in quelci fosse del. Così si sarebbe rivolto aiil 17enne fermato oggi per l’a Roma diMaria, la giovane accoltellata a Primavalle e ritrovata all’interno di unnero in un carrello della spesa. Proprio un vicino ha lanciato l’allarme quando ha visto il sangue fuoriuscire dal. “Il mio ragazzo ha visto ilnero. Lui ha chiesto cosa era, se voleva una mano a trasportarlo perché sembrava pesante e il ragazzo ha detto che c’era del– spiega la fidanzata del testimone – ma il mio fidanzato si è subito allarmato e ha chiamato la polizia”. Questo invece il racconto del ragazzo ai giornalisti: “Alle 2.15 io e la mia fidanzata eravamo in un parco qua ...

"La famiglia diè distrutta" 'La famiglia diè addolorata, il nonno che abita con loro è distrutto anche perché di recente aveva perso la moglie', afferma invece una vicina di casa ...AGI - Sarà l'autopsia a fare piena luce sull'della diciassettenne romana,Maria Causo , trovata cadavere ieri pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel ...... hanno scritto su Facebok i compagni di scuola, mentre sullo stesso social è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: 'Profondamente sconvolto per il brutalediMaria ...

Omicidio Primavalle, arrestato 17enne amico della vittima. Il padre di Michelle: "L'ha ammazzata come un cane" AGI - Agenzia Italia

Diceva che in quel sacco ci fosse del pesce. Così si sarebbe rivolto ai vicini il 17enne fermato oggi per l’omicidio a Roma di Michelle Maria Causo, la giovane accoltellata a Primavalle e ritrovata ...Dal grido di dolore della mamma alle minacce sui social. Il delitto di Primavalle lascia presagire una piega ancor più tragica Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si sare ...