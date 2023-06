Omicidio di Velletri | Federico e le responsabilità dello Stato italiano

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 29 giugno 2023)Brunetti, detenuto affetto da gravi problemi psichiatrici, ha ucciso il suo compagno di cella Marcos Schinco il 19 giugno nel carcere di. Il ragazzo, di soli 26 anni, non avrebbe dovuto trovarsi lì, in una cella comune, con un detenuto comune. “La tragedia era annunciata” ha dichiarato Maurizio Somma, Segretario nazionale per il L'articolo proviene da Il Difforme.