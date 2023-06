(Di giovedì 29 giugno 2023), seppur aggredita dal suo compagno, avrebbe potuto rifugiarsi dai vicini di casa, oppurele forze dell’ordine, invece di impugnare un coltello e colpire il suo convivente al petto, uccidendolo. E la sua reazione è apparsa sproporzionata rispetto all’offesa ricevuta: due spintoni e un ceffone contro una coltellata all’altezza del cuore, che ha stroncato Ernest Emperor Mohamed, nigeriano di 31 anni. Ecco perché la Corte d’assise del tribunale di Bergamo non ha riconosciuto laalla 51enne. La donna lo scorso 14 giugno è stata condannata a 21 anni di reclusione per l’del compagno: nelle motivazioni della sentenza il presidente Giovanni Petillo spiega il perché di questa decisione. Una storia di maltrattamenti e ...

È stata condannata a 21 anni di carcere Sandra Fratus, 51 anni, di, ritenuta colpevole dell'del compagno Ernest Emperor Mohamed, 30 anni, ucciso c coltellate il 26 novembre del 2022 a, al culmine di una lite nella loro casa. Il pm Emma ...È stata condannata a 21 anni di carcere Sandra Fratus, 51 anni, di, ritenuta colpevole dell'del compagno Ernest Emperor Mohamed, 30 anni, ucciso c coltellate il 26 novembre del 2022 a, al culmine di una lite nella loro casa. Il pm Emma ...... la 51enne diche il 26 novembre 2022 uccise con una coltellata al cuore Ernest Emperor Mohamed , trentenne nigeriano con cui conviveva. L'avvenne nell'appartamento in cui vivevano ...

Omicidio di Morengo, il giudice: “Non c’è legittima difesa, Sandra Fratus poteva fuggire o chiamare il 112” BergamoNews.it

Nelle motivazioni della sentenza a carico della 51enne che ha accoltellato il convivente si legge: "Nonostante i maltrattamenti subiti, la reazione è stata eccessiva rispetto all'offesa" ...La donna è stata condannata a 21 anni per aver accoltellato il compagno. L'avvocato Bonaiti: "Se in un caso come questo non si ravvisa la legittima difesa non so proprio quando è possibile ravvisarla" ...