Omicidio a Primavalle | l' amica della vittima | ' Era sparita da un mese con tutti'

Lo dice un'amica di Michelle Maria Cauno , la 17enne uccisa a coltellate a Roma , nel quartiere di, mercoledì 28 giugno. Secondo l'amica Michelle era una "Ragazza solare", ma da un mese ...Accade tra Casal Palocco e, da Rovigo ad Abbiategrasso. Chi pero' non s'accorge e non mette insieme queste cose, mette la testa sotto la sabbia e fa il furbo dicendo che sono cose diverse. ...Una lunga scia di sangue è rimasta sulle scale del palazzo dove sarebbe stata uccisa Michelle Maria Causo : la si vede nelle immagini girate all'interno del condominio. Il corpo della ragazza è stato ...

Ragazza uccisa a Primavalle, arrestato coetaneo: aveva ancora le scarpe sporche di sangue. «Michelle ha provat ilmessaggero.it

Non ha confessato l’omicidio di Michelle Causo ma gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che sia stato il 17enne arrestato ad ucciderla e a ...ROMA È stata sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa ...