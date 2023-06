Offerta da 9 milioni per Icardi | sarà il nuovo bomber

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il futuro di Mauropuò ancora riservare delle sorprese: un top club si fa avanti per abbracciare subito l’ex capitano dell’Inter Una carriera che sembrava in netto declino, dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... pronta - grazie all'Al Ahly - a offrire 20all'anno per Franck Kessié. Un'da valutare - anche se l'ivoriano preferirebbe continuare a giocarsi le sue carte in Catalogna o proseguire ...Brozovic (©LaPresse) - Calciomercato.itAl giocatore è stato così proposto un triennale da 60di euro complessivi. Un'praticamente irrinunciabile, ma non per Brozovic, desideroso di ...del Real Madrid per Kvaratskhelia Nel corso del suo intervento ha rivelato che il Real Madrid ha cercato di strappare Khvicha Kvaratskhelia al Napoli con una super, incassando però il ...

BARCELLONA, OFFERTA DA 20 MILIONI PER KESSIE DALL'AL-AHLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Le grandi spese dell'Arabia Saudita nel calcio europeo non sono ancora finite. Tanti i discorsi ancora aperti, con diversi club alla ricerca di giocatori e allenatori da portare nel campionato di Cris ...Il mercato è entrato nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio ...