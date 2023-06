“Oddio | ma sei serio?” Assurdo al concerto | cosa hanno lanciato sul palco | la famosa cantante sotto choc

(Di giovedì 29 giugno 2023) Lasta diventando ancora una volta virale per aver accettato un regalo molto particolare da una fan durante uno dei suoi concerti. In un video tratto dal suo show all’Hyde Park di Londra durante il fine settimana, laparla con gli spettatori sorridendo e abbracciando i fan mentre canta a squarciagola il brano 2010 Fucking Perfect. Quindi, si china con entusiasmo per accettare un’offerta dalla folla. Quella del lancio degli oggetti suldurante i concerti ha una lunga tradizione. Nei giorni scorsi laBebe Rexha è finita in ospedale dopo che un fan le haun cellulare che l’ha colpita al volto. L’artista è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per mettere alcuni punti di sutura. Leggi anche: “le ha tirato addosso”. Orrore al ...

L'amica sbuffa:brava te, come titoleresti Mi ero messa comoda e avevo teorizzato. Quelli che ... Ho pensato:, ma ora se i giornali italiani vogliono riprendere la notizia devono comprare le ......che ti sarai chinato per prendere qualcosa da terra ti chiederai cos'altro puoi fare già chelì,..., Zeus un po' s'è interessato, ma quello là sappiamo com'è fatto, e comunque ci vuole Apollo, ...anni, nel calcio, sono un'éra geologica e se al c.t. va riconosciuto di aver disputato una ..., non che non fosse vero. C'era chi, all'arrivo in Inghilterra, si era lasciata andare a '...

"Al naturale sei mostruosa". L'odio social travolge Melissa Satta ... ilGiornale.it

Viterbo,27.6.23 La “questione” delle croci sulle vette delle montagne emersa gioni fa sui media quando si è appreso che il Club alpino Italiano ha ripensato su quanto prima espresso e cioè: di essere ...Non è un momento facile per Melissa Satta, la quale questa volta sui social viene attaccata per un motivo davvero assurdo ...