Oceano Indiano | svelato il mistero dell' enorme buco gravitazionale

Un enorme "buco gravitazionale" è stato scoperto negli anni '40 sul nostro Pianeta, in particolare nell'. Ma non è quel che potreste pensare: con questo termine i geologi si riferiscono a una anomalia specifica, ovvero un punto in cui la gravità terrestre è inferiore alla media. Una vasta distesa dell'è più bassa di ben 100 metri rispetto al livello medio globale del mare a causa di un'importante diminuzione della gravità terrestre. Gli scienziati pensano ora di conoscerne la causa

Un giro del mondo in trimarano alla scoperta del reale stato di salute del mare, tra raccolta dati e incontri con scienziati e attivisti ...Nell'Oceano Indiano c'è un enorme "buco gravitazionale" che ha ossessionato gli scienziati per decenni: un nuovo interessante studio spiega come si è formato ...