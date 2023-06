Ieri nuova riunione tecnica: attesa a breve la decisione sull'interesse pubblico. Le perplessità di alcuni assessori sulle coperture ...L'ipotesi poi che sia diAiden , la minestra riscaldata già un po' insipida quando era appena ... mantra positive - zen dei quartieri alti: "Non c'è niente che non sicon una bella partita ...Ilprogetto discografico si caratterizza con sonorità hip - hop e un mood solare, positivo, ... "Nuova casa vecchia vita nelle scatole": che rapporto hai col tempo Looppure i ricordi che ...

Nuovo Curi, sale l'attesa La Giunta prende tempo Ecco il Piano finanziario LA NAZIONE

Ieri nuova riunione tecnica: attesa a breve la decisione sull’interesse pubblico. Le perplessità di alcuni assessori sulle coperture economiche.L’anniversario è l’occasione per fare il punto sui cantieri in corso e in programma. Il direttore amministrativo Broccoli: "Il dipartimento materno infantile pronto nel 2025".