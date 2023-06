Nuovo Codice della Strada | tutte le novità sull’uso del cellulare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma – Nel mondo moderno, dominato dall’ultra-tecnologia, gli smartphone sono diventati ormai imprescindibili: chiunque di noi per motivi di lavoro, tempo libero od abitudine, non riesce a fare a meno di avere sempre tra le mani il. A tal punto che è difficile comprendere se siamo noi a possedere l’oggetto o viceversa. Questa vera e propria dipendenza si manifesta anche nelle situazioni in cui è assolutamente vietato farlo (per legge): alla guida. Sono ormai innumerevoli le occasioni in cui, a salire alla ribaltacronaca, sono incidentili (spesso anche mortali) causati da distrazioni dovuti all’utilizzo del: come se ci si scordasse che, se utilizzate male, le macchine possono diventare armi in grado di uccidere. Il tutto per un messaggio od una chiamata rinviabile. E’ (anche) per questo ...