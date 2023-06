Nuova mostruosa offerta per Mou dall’Arabia | la decisione dello Special One

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nuovo contatto da parte di un club arabo per il portoghese dopo la risposta negativa di Allegri: ennesimaclamorosa dal Medio Oriente PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impazza il calciomercato, con trattative che possono nascere e concludersi nell’arco di poche ore,mente con le proposte mostruose che continuano ad arrivare dallaQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.