Nuoto | i convocati per l’Italia per le Universiadi 2023 | fratelli Lamberti e Giulia D’Innocenzo | osservati speciali

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di Fukuoka (Giappone) si prenderanno la scena e la Federha comunicato l’elenco deiper la rassegna iridata dove si cercherà di fare il meglio possibile, tenuto conto di un contesto molto qualificato. Tuttavia, dal 1° al 7 agosto, nuotatori e nuotatrici avranno un’altra scadenza, ovvero ledi Chengdu, in Cina. Al Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre, i nostri portacolori andranno a caccia di riscontri di rilievo, volendo anche colpire l’attenzione del Direttore Tecnico, Cesare Butini, in vista di quel che sarà in ottica olimpica. Una rassegna che, originariamente, avrebbe dovuto tenersi nell’estate del 2021, ma visto quanto accaduto a causa della pandemia Covid-19, ci sono stati degli spostamenti temporali proprio per questioni legate alla sicurezza sanitaria. Una squadra ...

... in vista degli europei multisport,compreso, in programma nel mese di settembre a Padova, lo staff tecnico potrà valutare i 10 atleti già'. Tag: campionati italiani Fisdir...Ecco la lista completa dei: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia) Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) ...Terminato il Settecolli, ultima occasione per qualificarsi il direttore tecnico della Nazionale diCesare Butini, ha reso noto l'elenco degli atletiper i XX Campionati Mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è ...

Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di Fukuoka (Giappone) si prenderanno la scena e la Federnuoto ha comunicato l'elenco dei convocati per la rassegna iridata dove si cercherà di fare il meglio possibile, ...Decisione inspiegabile, il piacentino rimane a casa dalla rassegna iridata in Giappone. Ponzanibbio, tecnico della Vittorino: «Il regolamento è chiaro, questa è una decisione che non ha né capo né cod ...