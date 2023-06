Nuoto | campionati Usa | Ledecky cede il passo nei 200 stile | King domina i 200 rana

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono andati in scena ad Indianapolis (Usa) istatunitensi die non si può dire che siano mancate le sorprese. Basti pensare che nei 200libero Katieè arrivata seconda, nonostante il recente trionfo negli 800 con un tempo straordinario. A batterla è stata la 16enne Claire Weistein, che grazie al suo 1’55?26 è riuscita a mettersi alle spalle per due centesimi la campionessa olimpica. I 200hanno visto il dominio di Lilly(2’20?95), mentre i 200 dorso hanno incoronato Regan Smith (2’03?80). Solo terzo infine Caeleb Dressel nei 50 farfalla con 23?35. Nonostante l’oro iridato, dunque, il nuotatore non gareggerà in questa specialità nei Mondiali. A prerlo sono stati Dare Rose (23?20) e Michael Andrew (23?11). SportFace.