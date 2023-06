... Katie Ledecky esce stavolta sconfitta nei 200 stile aistatunitensi. La campionessa olimpica cede per appena due centesimi (1'55"26 contro 1'55"28) alla 16enne Claire Weistein, con Bella ......Cesport Italia è nata nel 1994 dedicandosi al lavoro con i disabili e persone con disagio economico e successivamente ae pallanuoto a livello agonistico. Ha preso parte a tredi ...... le azzurre di Enrico Casella, dopo la presentazione mattutina deicontinentali 2024 al ...accompagnata da un ulteriore incontro con il popolo ginnico e con una super campionessa di, ...

Nuoto: Campionati Usa, Ledecky battuta nei 200 sl Tiscali

RICCIONE- Prime giornate di Campionati Italiani Herbalife master di nuoto, in vasca da 50 metri a Riccione, e subito una medaglia d’argento per la Vela Nuoto Ancona che l’ha colta ...Katie Ledecky vuole continuare a dominare sulle lunghe distanze dello stile libero in vasca e lancia un segnale inequivocabile al resto della concorrenza in vista dei prossimi Campionati Mondiali di F ...