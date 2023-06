Non Sono una Signora | Andreas Muller e Drag Queen eliminati | chi erano

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo svariati rinvii, Nonunasu Rai2 è andato in onda con la prima puntata giovedì 29 giugno 2023. Lo show di Alba Parietti ha visto celebrità del mondo dello spettacolo trasformarsi in: quattrostate smascherate mentre la vincitrice dell'appuntamento è volata dritta in finale. Ognuna di loro ha dovuto affrontare varie sfide come il catwalk (sfilata in passerella con accompagnamento musicale), il ballo in stile vogueing (imitare le pose plastiche dei modelli nelle sfilate) e infine la sfida di canto in lipsync. A giudicarlistati leElecktra Bionic, Vanessa Van Cariet e Maruska Starr. Il panel Vip, invece, è composto da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D'Avena (nella puntata finale arriverà Amanda ...