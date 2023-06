“Non potete immaginare chi ci sarà al GF Vip 8” E Alfonso Signorini fa l’annuncio top

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il GF Vip 8 è ancora lontano, maè già all’opera per trovare i concorrenti giusti. Ciò che è ormai chiaro a tutti è che ci saranno anche i nip in questa edizione del reality show, ovvero gente non famosa che condividerà l’esperienza con personaggi noti al pubblico. In una conversazione con Turchese Baracchi ha tirato fuori dei dettagli pazzeschi su chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia e abbiamo già saputo qualche particolare incredibile. Intanto, nelle scorse ore abbiamo anche appreso che al GF Vip 8non potrà contare su Patrizia Groppelli, l’opinionista di Pomeriggio Cinque sposata con Alessandro Sallusti. Prima di dirvi qualcosa in più sui nip, ecco cosa ha detto la donna sui social: “No, non parteciperò come concorrente. L’anno scorso dovevo entrare, poi è ...